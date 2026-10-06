Hatay Antakya'da sürücüsü kontrolünü kaybedince motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı

Hatay Antakya'da sürücüsü kontrolünü kaybedince motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay’ın Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle motosiklet devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı, bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 şahıs ekiplerin çalışmasıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı