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Hatay Antakya'da sürücüsü kontrolünü kaybedince motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı

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Hatay Antakya'da sürücüsü kontrolünü kaybedince motosiklet devrildi, 3 kişi yaralandı
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Hatay’ın Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle motosiklet devrildi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı, bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yaşanan motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza; Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 şahıs ekiplerin çalışmasıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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