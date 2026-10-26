Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Antakya'da polis aramasında 119 Captagon hap ile kurusıkı tabanca bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da polis aramasında 119 Captagon hap ile kurusıkı tabanca bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin Güzelburç Mahallesi'nde 22 Ekim akşamı yaptığı aramalarda 119 Captagon hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda 119 adet Captagon hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 22 Ekim günü akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramalarda 119 adet Captagon uyuşturucu hap ile 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.

Olayla ilgili yakalanan M.G., Y.E.K. ve N.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mourinho'dan Barcelona taraftarını çıldırtan hareket

Koca adamın yaptığına bakın!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel’den annesine doğum gününde duygusal mesaj

Güzel oyuncunun anne özlemi dinmiyor: Kalbimin en içi
Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları

Anne olmak için gün sayıyor: Alina Boz’dan yeni hamilelik pozları
Alaska'dan Manavgat'a gelen kuş Türkiye'de ilk kez görüldü! Kuş türü sayısı 506'ya çıktı

Daha önce hiç görülmemişti! Kuşçular Manavgat'a akın ediyor
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar

Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de tam 5 maçtır kazanamıyorlar
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu

Fenerbahçe'den ayrıldı, bambaşka biri oldu