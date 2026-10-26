Hatay Antakya'da polis aramasında 119 Captagon hap ile kurusıkı tabanca bulundu

Hatay Antakya'da polis aramasında 119 Captagon hap ile kurusıkı tabanca bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin Güzelburç Mahallesi'nde 22 Ekim akşamı yaptığı aramalarda 119 Captagon hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramalarda 119 adet Captagon hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında 22 Ekim günü akşam saatlerinde Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.
Motosikletli Polis Timlerince yapılan aramalarda 119 adet Captagon uyuşturucu hap ile 1 adet kurusıkı tabanca bulundu.
Olayla ilgili yakalanan M.G., Y.E.K. ve N.K. hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı