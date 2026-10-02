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Hatay Antakya'da 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. tutuklandı

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Hatay Antakya'da 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. tutuklandı
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Hatay'da polis çalışmaları kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen S.K., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'da polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Antakya'da yakalandı.

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında TCK'nın 188. maddesi kapsamında 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen S.K., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan S.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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