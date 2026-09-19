Hatay Altınözü'nde otomobil zeytin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı

Hatay Altınözü'nde otomobil zeytin bahçesine uçtu, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil zeytin bahçesine uçtu. Ters dönerek zeytin ağacının üzerinde duran otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Oymaklı Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak zeytin bahçesine uçtu. Kazada ters dönerek zeytin ağacının üzerinde duran otomobilin sürücüsü S.B. yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı