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Yol verme tartışması sonrası servise götürülen otomobile böyle saldırdılar... O anlar kamerada

Yol verme tartışması sonrası servise götürülen otomobile böyle saldırdılar.

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Yol verme tartışması sonrası servise götürülen otomobile böyle saldırdılar... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Defne ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada camı kırılınca servise götürülen otomobil, 2 kişi tarafından taşlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Eren Süner (25), 31 ES 666 plakalı otomobiliyle aracıyla seyir halindeyken, başka bir araçtakiler ile yol verme meselesi yüzünden tartışı. Aracının camının kırıldığını iddia eden Eren Süner'in babası Emin Süner otomobilini tamir için servise götürdü. Servisin önünde park halinde duran aracın yanına gelen 2 şüpheli, otomobile defalarca taşla vurarak zarar verdi.

Süner, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Zanlıların, park halindeki otomobile taşla zarar vermesi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

Defne Hatay 3. Sayfa Haberler

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