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Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da bin 750 litre sahte içki ele geçirildi

Hatay haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bin 750 litre sahte içki ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen uygun olmayan koşullarda yasa dışı olarak üretilen kaçak içki ile mücadelede, İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Büyükdere Mahallesinde bulunan M.T., V.T., Ç.Y. ve T.T. isimli şahısların evlerinde sahte içki imalatı yaparak satışa sunduğu bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde bin 500 litre, damacanalar içerisinde 250 litre sahte rakı olmak üzere toplam bin 750 litre sahte içki, 1 adet ocak, 1 adet kazan ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu İskenderun Jandarma Hatay 3. Sayfa Haberler

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