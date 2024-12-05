Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı açıklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programında fenalaşıp yayına devam edemeyen Prof. Dr. İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı. Ortaylı'nın hastaneye kaldırılma sebebinin bacağındaki yaranın mikrop kapması ve bir takım komplikasyonlar olduğu bildirildi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen'in programına konuk olmuş ancak fenalaşınca yayına devam edemeyerek korkutmuştu. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ortaylı'nın son sağlık durumuna ilişkin gazeteci Fatih Altaylı bilgilendirme yaptı. Altaylı, ünlü tarihçinin bir takım şeker hastalığından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğunu ve bacağındaki yaranın mikrop kapıp komplikasyonlara sebebiyet verdiğini dile getirdi.

"KAÇIYOR HASTANEDEN"

"Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden." diye konuşan Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu da söyledi.

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın rahatsızlığı açıklandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
img

Ünlü şarkıcının zor anları! Hasan Can'ın adını duyunca verdiği tepki bomba
img

Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Celalle gezme bir ayağın çukurda zaten güzel yasa ihtiyar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRecep Aykun:

Aşı olmuş mu acaba?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.