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Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı

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Rize Kaçkar Devlet Hastanesi'nde başhekimi görmek istediğini söyleyen bir kişi, sağlık çalışanını silahla rehin aldı. Hastanede "gri kod" alarmı verilirken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı.

Rize'nin Kaçkar ilçesindeki devlet hastanesinde "gri kod" tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği hastaneye gelen bir adam, başhekimle görüşmek istedi.

HASTANEDE "REHİNE" TATBİKATI

Kargaşa çıkaran adam, bir süre sonra sağlık çalışanını rehin aldı. Hastane görevlileri gri kod alarmı verirken, polis ekipleri sevk edildi. Rehin aldığı sağlık çalışanıyla hastane bahçesine kadar çıkan adam, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

GERÇEĞİNİ ARATMADI

Tatbikat ise gerçeğini aratmadı. Tatbikatta hasta yakını rolünü oynayan şahsın oyunculuğuna ise tam not verildi.

Hastanede sağlık çalışanını silahla rehin aldı, gerçek bambaşka çıktı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

eğleniyorlar. parada alıyorlar oo Mis bizde 22 bin az diye bağır bağır

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