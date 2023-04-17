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Hastane bahçesine düşen saçmalar ekipleri alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Hastane bahçesine düşen saçmalar ekipleri alarma geçirdi Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesine düşen saçmalar ekipleri harekete geçirdi Edinilen bilgilere göre; olay, akşam saatlerinde meydana geldi.

Hastane bahçesine düşen saçmalar ekipleri alarma geçirdi

TOKAT - Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesine düşen saçmalar ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre; olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Hastane yakınlarında havaya ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar hastane bahçesine düştü. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, şüphelendikleri 60 ACE 079 plakalı Ford marka minibüse dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan minibüsü Oğulbey Mahallesi'nde durdurdu. Olayla ilgili isimleri öğrenilemeyen 2 kişi şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Tokat 3. Sayfa Haberler

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