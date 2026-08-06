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Hasankeyf'te Feci Kaza: 12 Yaralı

Hasankeyf'te Feci Kaza: 12 Yaralı
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gercüş-Batman karayolu tünel girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin tünel girişinde çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Gercüş-Batman karayolu Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş istikametinden Batman yönüne gitmekte olan sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 72 ABH 372 ve 06 DZ 5126 plakalı otomobiller, tünel girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar adeta hurdaya dönerken olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ş. Ç. (38), B. A. (18), M. A. (11), E. E. Ç. (9), U. A. Ç. (4) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi Gercüş Devlet Hastanesi'ne; kimlikleri henüz belirlenemeyen diğer 6 kişi ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünel girişinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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