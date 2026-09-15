Hasankeyf’te kamyonet devrildi: 2 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Üçyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EER 341 plakalı Isuzu marka kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı