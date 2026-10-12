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Harran'da iddiaya göre motosiklet çarpması sonucu yaralanan adam 13 gün sonra öldü

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Harran'da iddiaya göre motosiklet çarpması sonucu yaralanan adam 13 gün sonra öldü
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Eylül'de iddiaya göre motosikletin çarptığı 72 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 72 yaşındaki adam tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 29 Eylül'de Harran'a bağlı Aralı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre H.B.'nin kullandığı 79 AVV 103 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Salih Aslan'a çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, ilk müdahalesi sonrası Harran Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Aslan, tedavisi için sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 13 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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