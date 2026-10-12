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Harkov Pisochyn'de Banderol füzesi video çeken kadına yakın düştü, 3 sivil öldü

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Ukrayna'nın Harkov kentindeki Pisochyn'e düzenlenen Rus füze saldırısında video çeken bir kadın, Rus yapımı Banderol füzesinin hedefi oldu ve yaralı kurtuldu. Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir kadın video çektiği sırada Rus füzesinin hedefi oldu.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentinde yer alan Pisochyn'e düzenlediği füze saldırısında bir kadın video çektiği sırada Rus yapımı "Banderol" füzesinin hedefi oldu.

Füze kadına çok yakın bir noktaya düşerken, Ukrayna basınında yer alan haberlerde kadının saldırıdan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Harkov Bölgesel Askeri İdaresi, saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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