Rusya, Harkov'da 5 katlı binayı vurdu: en az 25 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği füze saldırısında en az 25 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi, saldırıda beş katlı bir binanın neredeyse tamamen yıkıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin 5 katlı bir binaya isabet etti. Saldırı sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, yaptığı açıklamada, "Harkov merkezinde füze saldırıları beş katlı bir binayı neredeyse tamamen yıktı" ifadelerini kullanarak, iki balistik füzenin bölgeye isabet ettiğini belirtti. Kurtarma ekipleri olay yerinde olduğunu aktaran Syniehubov, yaralanan 25 kişinin 16'sının hastanede olduğunu ve birinin durumunun kritik olduğunu söyledi. - HARKOV

