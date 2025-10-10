Haberler

Hapis cezasıyla aranan şahıs Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen operasyonla hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve 8 yıl 7 ay 69 gün infaza yönelik hapis cezası bulunan şahıs gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
