Hapis cezasıyla aranan şahıs Aydın'da yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hapis cezasıyla aranan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs, Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve 8 yıl 7 ay 69 gün infaza yönelik hapis cezası bulunan şahıs gerekli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN