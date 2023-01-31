Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 22 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 22 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 66 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Eskişehir'de farklı suçlardan arandığı gerekçesiyle yakalanan 66 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, içlerinde farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunan 66 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title