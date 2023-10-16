Hamas'ın baskın düzenlediği festival alanındaki araçlar çekildi
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Hamas'ın 7 Ekim'de basın düzenlediği Süpernova Festival alanındaki sahipsiz araçlar yetkililer tarafından çekildi.
Hamas'ın 7 Ekim'de basın düzenlediği Süpernova Festival alanındaki sahipsiz araçlar yetkililer tarafından çekildi.
Hamas'ın baskın düzenlediği Süpernova Festival alanındaki sahipsiz araçlar yetkililer tarafından çekildi. İsrail'in Gazze Şeridi yakınlarındaki Re'im'e çok sayıda çekici sevk edilerek, saldırı sonrası terk edilen araçlar güvenli bölgelere nakledildi.
Felaket Kurbanlarının Teşhisi Organizasyonu (ZAKA), Hamas tarafından düzenlenen baskında 260 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Hamas üyeleri, 7 Ekim'de sabah saatlerinde paramotorlarla festival alanına baskın düzenlemiş, kalabalığa ateş açmıştı. Festivale katılanlar bölgedeki çalılıklara ve meyve bahçelerine saklanarak, İsrail ordusunun kendilerini kurtarmasını beklemişti. - TEL AVİV