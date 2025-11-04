Haberler

Hamas, Gazze'de İsrailli Askerin Cesedini Buldu

Güncelleme:
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde bir İsrailli askerin cesedinin bulunduğunu ve iade hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı. Bu gelişme, Hamas'ın İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde esir cenazelerini iade etme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde İsrailli bir askerin cesedinin bulunduğu ve iade için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında esir cenazelerini iade etmeyi sürdürüyor. İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'nde esirlerin cenazelerini arama çalışmaları sürerken, Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin Şucaiye mahallesinde bulunan bir İsrailli askerin cesedinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, cesedin İsrail'e teslim edilmesi için hazırlıkların sürdüğünü aktarıldı.

Hamas, Pazar günü 3 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
