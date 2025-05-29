Hamamda uyuyakalan genç hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesindeki Medrese Kaplıcası'nda gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre 28 yaşındaki Onur Can Güneş uyuyakaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Güneş üç kişilik arkadaş grubuyla birlikte özel bir kabinde kaplıcaya girdi. Arkadaşlarının iddialarına göre, bir süre sonra yıkanma odasında uyuyakaldılar. Uyandıklarında ise Güneş'i havuzda hareketsiz halde buldular.

Durumu fark eden arkadaşları ve hamam çalışanları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli ölüm üzerine savcılık 3 kişiyi gözaltına altı. Güneş'in cenazesi ise Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.