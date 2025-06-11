Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu

Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
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Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
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Menajer Haluk Şentürk, annesi Yüksel Şentürk'ü kaybetmenin derin acısını yaşıyor. Kocaeli Gölcük Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde sanat camiası Şentürk'ü yalnız bırakmadı. Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi, Linet ve Kuşum Aydın gibi isimler törende gözyaşlarına boğuldu. Haluk Şentürk, annesinin naaşı başında uzun süre dua etti.

Müzik dünyasının önde gelen menajerlerinden Haluk Şentürk, annesi Yüksel Şentürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Şentürk, "Kıymetli annem Yüksel Şentürk'ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" sözleriyle sevenlerini bilgilendirdi.

Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu

Yüksel Şentürk'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Gölcük Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gözlementepe Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Acılı gününde Haluk Şentürk'ü sanat camiasından birçok ünlü isim yalnız bırakmadı. Törene katılanlar arasında Deniz Seki, Aşkın Nur Yengi, Kuşum Aydın ve Linet gibi tanınmış isimler yer aldı. Camide Haluk Şentürk'e sarılarak teselli vermeye çalışan sanatçılar, zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Duygusal anların yaşandığı törende Şentürk, annesinin naaşı başında uzun süre dualar ederek veda etti. Annesine olan bağlılığıyla bilinen Haluk Şentürk'ün yaşadığı acı, törende bulunan sevenlerini de derinden etkiledi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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