Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı
Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu.
Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu. Akşam ve gece saatlerinde yaşanan yoğun selin ardından günün ilk ışıklarıyla sular çekilmeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa