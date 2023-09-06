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Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı

3. Sayfa Haberleri

Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu.

Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu. Akşam ve gece saatlerinde yaşanan yoğun selin ardından günün ilk ışıklarıyla sular çekilmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İstanbul Halkalı 3. Sayfa Haberler

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