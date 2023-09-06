Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu.

Halkalı'da yaşanan selin ardından sular çekilmeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Küçükçekmece Halkalı'da su baskınlarına neden oldu. Akşam ve gece saatlerinde yaşanan yoğun selin ardından günün ilk ışıklarıyla sular çekilmeye başladı.