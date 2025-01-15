Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Ünlü isimlerin menajeri olan Ayşe Barım'la ilgili tekelleşme iddiaları gündeme bomba gibi düşmüş, ajansındaki oyuncular Barım'a destek olmuştu. Barım ile çalışmayan birçok oyuncu ise iddiaları doğrulayarak yaşadıklarını anlatmıştı.

Barım'ın aynı zamanda Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'e reklam aşkı kurguladığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Serenay Sarıkaya, konu hakkında "O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" demişti.

Bir süre sessizliğe bürünen Mert Demir ise sosyal medyadan bir açıklama paylaşarak konu hakkında yasal yollara başvurduğunu söylemişti.

"AHLAKSIZ BİRTAKIM SENARYOLAR"

Ayşe Barım hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halit Ergenç, Barım'ın 25 yıllık dostu olduğunu söyleyerek, "Benim tanıdığım ender, dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen ahlaksız birtakım senaryolar bunlar gerçekten çok ağır. Hiç hak etmediğini düşünüyorum Ayşe'nin. Rekabet Kurumunun getirdiği bir soruşturma var, ki bu 20 civarında şirkete giden genel bir araştırma. Sanki bunların sadece ID ile bir alakası varmış gibi bir algı oluşuyor fakat böyle bir şey yok. Bir insanın işini iyi yapması söylenen her şeyin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada bir dava var, taraflar var. Belki bir şey söylemem doğru değil benim ama haksız buluyorum tüm bu yaşananları. Sektörde oturması gereken bir sürü şey var ama genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa, bütün dünyada böyle." diye konuştu.