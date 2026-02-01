Haberler

Haliç Köprüsü'nde yanan otomobili yoldan geçen su tankeri söndürdü

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yoldan geçen su tankeri tarafından söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, yangın nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halinde olan otomobilde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otomobili yoldan geçen su tankeri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Yangın, 00.00 sıralarında Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü otomobilini emniyet şeridine çekerek ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken yoldan geçmekte olan bir su tankeri yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise araca soğutma çalışmaları yaptı.

Yangın sebebiyle Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Yangın sebebiyle büyük hasar oluşan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir süre sonra trafik akışı normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
