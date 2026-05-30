Haliç Köprüsü'nde gençlerin tehlikeli atlayışı kamerada

Havaların ısınmasıyla beraber, sıcaktan bunalan bir grup vatandaş Haliç Köprüsü'nden kendini sulara bıraktı. Gemi trafiğinin aktığı anlarda denize atlayan gençler, muhtemel bir faciaya davetiye çıkardı. Öte yandan, şahısların denize atlama anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı