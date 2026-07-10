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Gaziantep'te Iş Merkezi Çatısında Yangın Panığı

Gaziantep'te Iş Merkezi Çatısında Yangın Panığı
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Gaziantep'te bulunan Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'te bulunan Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şehitkamil ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan Halı Sarayı İş Merkezi'nin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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