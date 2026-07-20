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Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafta sonu gezisi için gidenlerin bulunduğu otomobile ticari aracın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine hafta sonu tatilini için gidenlerin bulunduğu otomobile ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Hafta sonu gezisi için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gezmeye gidenlerin içerisinde bulunduğu 07 BJZ 451 plakalı otomobile, Birecik ilçesi otoban bağlantı yoluna çıktığı sırada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 61 VS 420 plakalı Mercedes Vito marka ticari araç yandan çarptı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güneş Seydi ve Zeynep Ecrin Seydi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi ile Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 67 yaşındaki Zemzama Sever doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı 7 kişinin tedavileri ise sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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