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Halep'in El-Eys bölgesinde askeri mühimmat deposundaki patlamalarda 4 sivil yaralandı

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Suriye'nin Halep kentinin El-Eys bölgesindeki askeri mühimmat deposunda gece meydana gelen patlamalarda şarapnel parçalarının düşmesi sonucu 4 sivil yaralandı. Sivil Savunma ve Kızılay ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı; yakın evler tahliye edilip yollar kapatıldı.

Suriye'nin Halep kentinde askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde gece saatlerinde meydana gelen patlamanın bilançosu belli oldu. Halep'in güney kırsalındaki El-Eys bölgesinde yer alan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde yaşanan patlamaların şiddetiyle çevreye saçılan şarapnel parçalarının yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 4 sivil yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sivil Savunma ve Kızılay ekipleri, patlama bölgesine girerek yaralıları tahliye etti ve çevredeki hastanelere kaldırdı.

Halep Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Faysal Muhammed Ali yaptığı açıklamada, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla patlama alanına yakın evlerin tahliye edildiğini ve bölgeye çıkan yolların kapatıldığını bildirdi.

Acil Durum Bakanı Raed El-Salih ise vatandaşları patlama sahasına yaklaşmamaları ve ekiplere kolaylık sağlamaları konusunda uyardı.

Halep Valisi Azzam El-Garib, patlamaların şiddetinin azalarak sürdüğünü belirterek, patlamanın nedenini belirlemek ve ihmali veya dahli bulunan sorumlular hakkında gerekli adımları atmak üzere incelemelerin titizlikle devam ettiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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