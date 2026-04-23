Halde anahtarı üzerinde bırakılan biber yüklü kamyonet çalındı

Antalya'nın Serik ilçesinde sebze meyve halinde anahtarı üzerinde bırakılan biber yüklü kamyonet çalındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sebze meyve halinde anahtarı üzerinde bırakılan biber yüklü kamyonet çalındı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Anahtarı üzerinde bırakılan park halindeki kapya biber yüklü kamyonet, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından çalındı. İş yeri sahibi, gece saatlerinde iş yerine geldiğinde aracın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kamyonetin çalındığını fark etti. Vatandaş durumu polise bildirdi.

İş yeri çalışanı Ramazan Barut, gece saatlerinde geldiklerinde arabanını yerinde olmadığını görünce hırsızı kameradan tespit edip, durumu polise bildirdiklerini söyledi.

İş yeri sahibi Ramazan Gök ise, "Aracı çalan kişi maskeli. Yüzünde kar maskesi var. Direkt aracın yanına gelip, nokta atışı yaparak araca biniyor. Aracı çalıştırıp buradan uzaklaşıyor. Durumu polise bildirdik. İfadelerimizi aldılar. Polisten sevindirici bir haber bekliyoruz. Kişiyi tanımıyoruz. Herhangi bir düşmanımız yok. O sırada burada bekleyen çok sayıda araç var. Hepsinin kontak anahtarları üzerinde. Başımıza böyle bir olay geldi. Kasıtlı yapılmış gibi düşünüyoruz. Üzerinde kapya biber yüklüydü. Yaklaşık 20-25 bin liralık biber vardı. Şu anda ne olduğu belli değil" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında yüzü maskeli bir kişinin önce aracın yanından geçtiği, 2 dakika sonra tekrar geri dönerek araca binip çalıştırıp gittiği görüldü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, aracı çalan şüpheliyi ve aracı bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
