Çek suçundan aranan hükümlü Muş'ta yakalandı

Muş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez ilçede bir şahıs yakalandı. Merkez ilçesi Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Muş Merkez nüfusuna kayıtlı M.Ç. isimli şahsın, Siirt İlamat İnfaz Bürosunun kararıyla "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme (5/1)" suçundan 3 yıl hapis cezası ile tutuklamaya yönelik olarak arandığı tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MUŞ