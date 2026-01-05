Haberler

Hapis cezasıyla aranan şahıs Germencik'te yakalandı

Hapis cezasıyla aranan şahıs Germencik'te yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kontrolü sırasında hakkında 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.P. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolünde, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (47) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı