Hapis cezasıyla aranan şahıs Germencik'te yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs, kıskıvrak yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince Germencik ilçesinde yapılan yol kontrolünde, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (47) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AYDIN