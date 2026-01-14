Haberler

İnegöl'de 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, polis tarafından yakalandı. Şahıs, Park Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında polise zorluk çıkardı ancak etkisiz hale getirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Park Caddesi'nde şüphelendikleri şahsı durdurdu. Polise zorluk çıkaran M.D. (41), etkisiz hale getirildi. Yapılan GBT sorgulamasında hakkında uyuşturucu suçundan 5 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
