Hakkari Yüksekova'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı