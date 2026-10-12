Hakkari Yüksekova'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Hakkari Yüksekova'da iki grup arasında taş ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü; kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı.