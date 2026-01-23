Hakkari-Van kara yoluna çığ düştü

Hakkari- Van kara yolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanırken, onlarca araç ise mahsur kaldı.

Kara yolu üzerindeki 1. ve 2. tünel yakınlarında yola iki ayrı noktadan çığ düştü. Çığın düşmesi sonucu, yolun her iki şeridinde çok sayıda araç mahsur kaldı. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası düşen çığlar kara yolunu tamamen kapatırken, sürücüler ve yolcular ise yolun açılmasını bekliyor.

Olayın ardından Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Karayolları yetkilileri, çığ düşen bölgeye iş makinelerinin sevk edildiğini ve yolu ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ekiplerin, hava ve arazi şartlarına rağmen güvenli şekilde çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri ikinci bir duyuruya kadar güzergahı kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyardı. - HAKKARİ