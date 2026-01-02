Haberler

Hakkari'de karın ağırlığıyla ahır çöktü

Hakkari'de karın ağırlığıyla ahır çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yoğun kar yağışı sonucu bir ahır çöktü. Olayda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yetkililer, benzer risklere karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatısına biriken karın yüküne dayanamayan bir ahır çöktü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gündeş köyüne bağlı Köprülü Mahallesi'nde ikamet eden Eyüp Sevmiş'e ait ahır, çatısına biriken kar yükü nedeniyle çöktü. Olay sırasında ahırda kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde benzer risklerin devam ettiği belirtilirken, yetkililer vatandaşları özellikle ahır ve yapı çatılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama

İstanbul'da terör örgütüne dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni

Müge Anlı ile tartışan Rahmi Özkan programa çıkmadı! İşte nedeni
Gözler pazartesi gününde: Kuruşu kuruşuna hesaplandı, işte yeni memur maaşları

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! işte yeni memur maaşları
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor