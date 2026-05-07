Psikoloğu bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikolog Y.D., bilinmeyen bir nedenle bıçaklanırken, olayın şüphelisi Ş.K. gözaltına alınarak tutuklandı. Psikologun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Gazi Mahallesi'nde bulunan kurum binasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle psikolog Y.D.'yi bıçaklayan şüpheli Ş.K., olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan psikolog Y.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
