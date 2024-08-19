Hakkari'de korkutan yangın

HAKKARİ - Hakkari'de mahalle arasındaki kuru otların alev alması korkulu anlar yaşatırken, itfaiye ekipleri alevleri evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Dağgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mahalle arasındaki kuru otlar yanmaya başladı. Kontrolden çıkan alevler kısa sürede evlerin önündeki ağaçlara sıçradı. Hızla büyüyen yangını fark eden mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, olası bir facianın da önüne geçildi.