Derecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde kapalı kasa kamyonetin kaza yapması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şemdinli ilçesinden Derecik ilçesi istikametine seyir halinde olan F.D. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet kontrolden çıkıp yol kenarındaki taşa çarparak durabildi. Araçta bulunan iki kardeşten sürücü F.D. kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Ş.D. yaralandı. Kazanın ardından kardeşlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlatırken, hasar gören araç bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı