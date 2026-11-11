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Hakkari'de gümrük görevlileri ayakkabı tabanında 49,56 gram esrar ele geçirdi

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Hakkari'de gümrük görevlileri ayakkabı tabanında 49,56 gram esrar ele geçirdi
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Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda gümrük personeli, İran'dan giriş yapmak üzere gelen bir şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş, esrar olduğu değerlendirilen 49,56 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda bir şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş 49 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği personelince saat 15.30 sıralarında İran'dan ülkemize giriş yapmak üzere yolcu salonuna gelen Türk vatandaşı A.K. isimli şahsın ayakkabı tabanına gizlenmiş, toplam brüt ağırlığı 49,56 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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