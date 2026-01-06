Haberler

Yüksekova'da çıkan yangın aileyi evsiz bıraktı

Yüksekova'da çıkan yangın aileyi evsiz bıraktı
Güncelleme:
Yüksekova ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evi tamamen kullanılamaz hale getirdi. Yangının bacadan başladığı iddia ediliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Dize Mahallesi'nde Saim Kertis'e ait müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, evin bacasında başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı ve iç kısımları sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaklaşık bir saat sonra aynı evde alevlerin yeniden yükselmesi üzerine ekipler ikinci kez müdahalede bulunarak yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - HAKKARİ

