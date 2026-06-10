Haberler

Bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı

Bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedi bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkari'de bir binanın bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.

Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

Taliban bu kez bambaşka bir şeye karşı savaş açtı
Aziz Yıldırım'a 'Eyvah' dedirten sorun

Aziz Yıldırım'a "Eyvah" dedirten sorun