Bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı
Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedi bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkari'de bir binanın bodrum katında ölü bulunan kadının kocası tutuklandı.
Bağlar Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında 45 yaşındaki Hamide Çiftçi'nin cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Lezgin Çiftçi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı