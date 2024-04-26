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Hakkari'de Bahçe İşleri İçin Tarlasına Giden Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

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H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giderken Katramas Deresi'nde düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Hakkari'de bahçe işleri için tarlasına giden H. İbrahim Keskin isimli vatandaşın, köprüden geçmek isterken düştüğü Katramas Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki H. İbrahim Keskin, Pirodan mevkiinde bulunan bahçesine giderken Katramas Deresi üzerindeki köprüden geçeceği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelerek arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, saatler sonra Keskin'in cansız bedenini düştüğü yerin 4 kilometre ilerisinde buldu.

Debisi yükselen su cesedi böyle sürükledi

İlkbahar mevsimiyle birlikte eriyen kar suları sonucu debisi yükselen dereye düşen Keskin için yürütülen arama seferberliğinde, cesedin su tarafından sürüklenmesi de görüntülendi. Arama çalışmalarına katılan vatandaşların bağrışmaları arasında sürüklenen ceset, olay yerinin 4 kilometre uzağında bulundu.

Keskin'in cansız bedeni ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından cenazenin defnedileceği belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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