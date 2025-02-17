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Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Hakkari'de Asayiş Toplantısı: Suç Oranlarında Önemli Düşüş
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan haftalık asayiş toplantısında, 9-15 Şubat tarihleri arasında suç oranlarının önemli ölçüde azaldığına dair brifingler sunuldu. Toplantıda, çeşitli suçların oranlarında kaydedilen düşüşler ve narkotik operasyonlarının artışı dikkat çekti.

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında haftalık asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Çelik başkanlığında; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve birim amirlerinin katılımlarıyla haftalık asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 9-15 Şubat tarihleri arasında meydana gelen olayların bir önceki yılın aynı haftasına oranla analizini içeren brifingler incelendi. Toplantıda, 9-15 Şubat 2025 tarih aralığındaki sürede meydana gelen olaylara ilişkin; asayiş olaylarının genel değerlendirmede yüzde 29 oranında azaldığı, mal varlığına karşı işlenen suçlarının yüzde 36 oranında azaldığı, kasten yaralama suçlarının yüzde 44 oranında azaldığı, hırsızlık suçlarının yüzde 67 oranında azaldığı, dolandırıcılık suçlarının yüzde 17 oranında azaldığı, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının yüzde 40 oranında azaldığı, kaçakçılık suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 350 oranında arttığı belirtildi. Bir haftalık dönem içerisinde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 75 şahsın yakalandığı, ayrıca bir haftalık süreçte narkotik suçlarının ortaya çıkartılması için yapılan başarılı operasyonların yüzde 27 oranında arttığı belirtilirken; bu operasyonlar sonucunda 10 kilo 392,85 gram eroin, 5,00 gram esrar, 14 kilo 960,10 gram metamfetamin, 2 kilo 564,00 gram skunk, 60,50 gram Afyon sakızı ile 6 adet sentetik hap ele geçirildiği ve 13 şüpheli şahsa gerekli adli işlemlerin yapıldığı aktarıldı. Narkotik suçları ile mücadelede bir haftalık süreçte 13 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Vali Çelik; toplantı sonrasında suç oranlarının, suça yönelimin ve suç nedeniyle vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin azaltılmasında emeği geçen tüm kolluk görevlilerine teşekkür ederek, istikrarlı çalışmalarının devamını diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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