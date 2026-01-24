Haberler

Hakkari'de 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkari'de 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Şemdinli ilçesinde, hakkında 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ü.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza atıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. isimli şahıs, Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - HAKKARİ

500

