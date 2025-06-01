Hakkari'de Ahır Yangını, Bin 100 Balya Ot ve 150 Torba Saman Yanarak Küle Döndü

Hakkari'de Ahır Yangını, Bin 100 Balya Ot ve 150 Torba Saman Yanarak Küle Döndü
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir ahırda çıkan yangında bin 100 balya ot ile 150 torba saman yanarak büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni için incelemeler devam ediyor.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde çıkan yangında bin 100 balya ot ile 150 torba saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Samanlı köyünde Hamdi Yalçın'a ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangında ahırda bulunan yaklaşık bin 100 balya ot ve 150 torba saman kül oldu. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahırda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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