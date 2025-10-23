Hakkari'de 31 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Hakkari'de düzenlenen operasyonda 60 parça halinde toplam 31 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. 21 Ekim günü gerçekleştirilen operasyonda, 60 parça halinde toplam 31 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa