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Hakan Meriçliler, Gülse Birsel'e destek verdi: Bugün bir evim varsa onun sayesindedir

Hakan Meriçliler, Gülse Birsel'e destek verdi: Bugün bir evim varsa onun sayesindedir
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Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, Gülse Birsel hakkında konuştu. Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan ve tepkilerin odağı olan Gülse Birsel hakkında konuşan Meriçliler, ''Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Haksızlığa uğramasına tahammül edemem'' dedi.

Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, Vural Çelik hakkında paylaştığı veda mesajıyla tepkilerin odağı olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Meriçliler, Gülse Birsel için ''Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Haksızlığa uğramasına tahammül edemem'' dedi.

VURAL ÇELİK'İN CENAZE TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisinde Kubilay karakterini canlandıran ünlü oyuncu Vural Çelik geçtiğimiz ay hayatını kaybetmişti. Vural Çelik'in cenaze törenine katılmayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajıyla tepkileri üzerine çekmişti.

Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisinden rol arkadaşı Hakan Meriçliler, eleştirilerin hedefi olan Gülse Birsel hakkında konuştu. Snob Magazin'e konuşan Meriçliler, Gülse Birsel'e haksızlık edildiğini söyledi.

''HAKSIZLIĞA UĞRAMASINA TAHAMMÜL EDEMEM''

Hakan Meriçliler, Gülse Birsel için "Yalan Dünya'da 90 bölüm oynadım. Bence Gülse harika, çalışkan ve meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bugün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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