Hain yüzbaşı silahsız yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe'nin aslen Emirdağlı olduğu ve yakalanmamak için yanında sürekli sahte kimlikle dolaşıp inşaatlarda çalışıp, kağıt topladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan Karatepe emniyetteki sorgusunun ardından Muğla'ya gönderildi.

Teröristin yaklaşık 7 milyon TL değerindeki altın ve dövizleri nereden bulduğu ise araştırılıyor.

Alınan bilgilere göre, Karatepe'nin aslen Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi

Saklanmak için yine kendi memleketini seçen Karatepe'nin firari olduğu süre içerisinde yaşamını kağıt toplayarak ve inşaatlarda çalışarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıkarken, yakalanırken yanında bulunan çantadan çıkan yaklaşık 7 milyon TL değerindeki altın ve dövizleri nereden bulduğu ise araştırılıyor.

Hain yüzbaşının üzerinde silah ele geçirilmedi

Karatepe'nin yakalanırken yanında silah bulunmadığı ancak yanında 2 sahte kimliğin bulunduğu belirtildi. Karatepe'nin firari olduğu dönemlerde tanınmamak için sürekli sakallı ve şapka taktığıda ortaya çıktı. Karatepe'nin Ayrıca yakalandığı evi ise geçtiğimiz temmuz ayının son haftasında altyapı sorunları nedeniyle insan kalabalığı az olduğu İnaz Deprem Konutlarından tuttuğu kaydedildi.

Teröriste yardım eden kişinin adliye sevk edilmesi bekleniyor

Karatepe'ye yardım ve yataklıktan gözaltına alınan Ö.A., isimli şahsın ise Karatepe'yi farklı bir isimle tanıdığı ve inşaatlarda birlikte çalıştıkları öğrenildi. Ö.A.'nın ayrıca Karatepe'ye geçtiğimiz yıl kendi adına GSM hattı da çıkardığı öne sürüldü. Ö.A.'nın emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı