Hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yaptı, görenler şaşkınlık yaşadı

BURSA - Bursa'da hafif ticari otomobilinin bagaj kapağını plastik kapı yapan şoför, görenleri şaşırttı.

Bagaj kapağını plastik kapı ile kapatan şoför, görenleri hayrete düşürdü. 16 BCU 754 plakalı hafif ticari otomobilinin bagaj kapağı kırılınca, şoför de çareyi plastik kapı takarak buldu. Kendine özgü yaptığı stil ile Bursa caddelerinde gezen şoför, görenleri şaşırttı. O anlar vatandaş kamerasına böyle yansıdı.