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Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza saat 20.00 sıralarında Sivrikaya köyü mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Rize istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkıp takla attı. Yol kenarında ters dönerek duran araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) hayatını kaybetti.

Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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