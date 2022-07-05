Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hafif ticari araç takla attı: 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç takla attı araçta bulunan aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri – Malatya karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında meydana geldi. O.K yönetiminde ki 34 NJ 9951 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Araçta bulunan sürücü O.K(42) ve aynı aileden E.Y(6), MK(40), İ.K(45) ve T.K(19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.K ve M.K burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fiat Doblo Tragger Kayseri Sivas 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title